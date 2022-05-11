«Мне нравится тонкая работа Ильинчика»: Богомолов высказался после скандала в своем театре

По словам режиссера, он обожает театр, где могут сами над собой посмеяться.

Режиссер Константин Богомолов в соцсетях опроверг информацию о скандале, который якобы случился в его Театре на Бронной.

«Нет, друзья, мне очень нравится тонкая изысканная работа Микиты Ильинчика, и я с удовольствием принял его идею устроить в конце внезапный перевертыш». Константин Богомолов

Как отметил Константин Богомолов, он любит театр, где могут сами над собой посмеяться. Он в очередной раз пригласил всех поклонников на спектакль «Вишневый сад».

Ранее в СМИ прошли новости, что Константин Богомолов прилюдно отчитал постановщика «Вишневого сада» Микиту Ильинчика. Он заявил, что в постановке не хватает наглости и «мхатовской интонации».

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