«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль»: Богомолов учинил скандал в театре

Режиссер Константин Богомолов после спектакля «Вишневый сад» в новой интерпретации в театре на Бронной прилюдно отчитал постановщика Микиту Ильинчика.
Муж светской львицы Ксении Собчак вышел после постановки на поклон перед зрителями. Он заявил, что в постановке не хватает наглости и «мхатовской интонации». Это, как он заметил, мешает массовому привлечению зрителей.
«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль».
Напомним, в конце апреля в Театре на Бронной была открыта историческая сцена после двухлетней реконструкции. В честь этого события Богомолов устроил торжественное мероприятие, на котором было много гостей, сообщает телеграм-канал «Антиглянец».
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