«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль»: Богомолов учинил скандал в театре

От режиссера досталось по полной программе постановщику «Вишневого сада».

Режиссер Константин Богомолов после спектакля «Вишневый сад» в новой интерпретации в театре на Бронной прилюдно отчитал постановщика Микиту Ильинчика.

Муж светской львицы Ксении Собчак вышел после постановки на поклон перед зрителями. Он заявил, что в постановке не хватает наглости и «мхатовской интонации». Это, как он заметил, мешает массовому привлечению зрителей.

«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль». Константин Богомолов

Напомним, в конце апреля в Театре на Бронной была открыта историческая сцена после двухлетней реконструкции. В честь этого события Богомолов устроил торжественное мероприятие, на котором было много гостей, сообщает телеграм-канал «Антиглянец».

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