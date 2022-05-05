Стало известно, под какую песню Киркорова Собчак познакомилась с Богомоловым

Эту композицию поп-король потом исполнил на их свадьбе.

Филипп Киркоров в интервью журналистам «Муз-ТВ» признался, что светская львица Ксения Собчак обожает его песню «Снег». А все из-за того, что под эту композицию журналистка познакомилась со своим будущим мужем Константином Богомоловым.

«Я не стал спрашивать, при каких обстоятельствах это произошло. Я в этом плане человек деликатный, но я на их свадьбе спел «Снег», — отметил Киркоров.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова состоялась в сентябре 2019 года. Возлюбленные решили добавить в церемонию эпатажа и приехали к загсу не на лимузине, а на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Случайные свидетели происходящего были шокированы выбором жениха и невесты и уверяли, что те поплатятся за такие шутки.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.