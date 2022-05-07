«Впервые гуляю по Патрикам!»: Бузова в черном мини-платье и туфлях Amina Muaddi отправилась в театр к Богомолову

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она знакома зрителям благодаря шоу «Дом-2», а после развода с Дмитрием Тарасовым блондинка также стала активно строить карьеру певицы. За ее жизнью следят миллионы поклонников.

Она старается всегда выглядеть безупречно. Артистка в последнее время часто хвастается женственными образами. Она накануне покрасовались в шелковом костюме.

А вот 7 мая Ольга решила вторую часть дня провести с подругой. В последнее время телеведущая больше времени уделяет отдыху. На этот раз она отправилась в ресторан на Патриарших прудах.

Для такого случая артистка облачилась в черное мини-платье по фигуре и туфли в тон Amina Muaddi. Она также надела косуху. Бузова сделала нежный макияж и собрала волосы в высокий хвост. Она встретилась с Марией Погребняк, которая тоже пришла в черном платье.

«Ой, это что за дива! Сегодня в черном! Мы идем в театр на „Вишневый сад“! Но сначала обед» — сказала звезда. «Какая ты красивая! Вообще! Конечно, только что была на спорте, обычный день говорит», — ответила ей светская львица.

Потом они вышли на улицу. Подруги направились в обновленный театр Константина Богомолова на премьеру его постановки.

«И так, сенсация, я впервые в жизни гуляю по Патрикам! Я здесь многое знаю, не раз сюда приезжала. И сейчас мы классно пообедали. И в театре я была на Малой Бронной, но после ремонта ни разу. Идем на премьеру Константина Богомолова «Вишневый сад». Вот идем сейчас», — поделилась Ольга.

Вечер они провели в театре. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Оля, оказывается, вполне сочная дама, если сравнивать с подругой», «Леди в черном», «Приятно посмотреть», «Супер образы», «Девочки красотки!», «Подружка то в платье, а Оля майку надела на мероприятие», «Черные лебеди», — прокомментировали пост подписчики.

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