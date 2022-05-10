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«Два самых желанных сердечка»: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала подросших дочерей Василису и Софию

Экс-участница реалити-шоу Ольга Рапунцель не может надышаться на своих крошек.

«Два самых желанных сердечка»: Оля Рапунцель из «Дома-2» показала подросших дочерей Василису и Софию
Ольга Рапунцель. Фото: соцсети

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Ольга Рапунцель в браке с мужем Дмитрием Дмитренко растит двух дочерей Василису и Софию.

Старшей наследнице пары в апреле исполнилось четыре года, а младшей летом будет два.

Ольга Рапунцель сама занимается воспитанием наследниц. Девочки пока не ходят в детский сад, так что мама проводит с малышками целый день.

Ольга Рапунцель старается развивать и развлекать Василису и Софию. На днях вместе с ними она побывала в трогательном зоопарке, где внимание малышек привлекли зайцы.

В микроблоге Ольга Рапунцель показала подросших дочерей, с удовольствием играющих с зайчатами.

Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София
Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София. Фото: соцсети

«Два моих самых желанных сердечка, рожденных в большой любви, — подписала Ольга Рапунцель кадры. — Я не могу, ну что за милашество, ну такие они здесь милые. Василиса с Софией так любят животных и так бережно к ним относились, с такой добротой и любовью, они так аккуратно гладили зайчат, им даже удалось их взять на ручки».

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