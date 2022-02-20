Одной четыре, другой – два: Ольга Рапунцель запечатлелась с подросшими дочками Василисой и Софией

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель растворяется в любви к своим крошкам.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитриенко воспитывают двух дочерей – Василису и Софию.

Обе девочки были рождены под камерами, когда их родители были участниками проекта «Дом-2». И обе тоже успели побывать на телестройке.

Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко поселились в собственной квартире в Москве и делятся с подписчиками деталями своей жизни.

Оля Рапунцель показала, как за последнее время подросли Василиса и София, поделившись снимком, на котором она предстала с малышками.

«Мои драгоценные доченьки. Успевайте любить своих детей, ведь они так быстро растут. В моем сердце и душе живет любовь, и я не могу писать посты про другое», — призналась под фото Ольга Рапунцель.

Подписчики умилились хорошеньким крошкам и их маме и поинтересовались у Ольги, какая у сестричек разница в возрасте.

«Софи летом будет 2 года, Василисе — весной 4 года», — ответила Ольга Рапунцель.

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