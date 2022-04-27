«Узнали моего мужа?»: Оля Рапунцель показала кадры сериала, в котором снялся Дима Дмитренко

На «Пятом канале» начался показ фильма с участием экс-участника «Дома-2» Дмитрия Дмитренко.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель радуется успехам своего мужа Дмитрия Дмитренко.

Молодой человек начал кинокарьеру. На «Пятом канале» начался показ новых серий сериала «След», одну из ролей в котором сыграл Дмитрий Дмитренко.

Ольга Рапунцель показала в микроблоге кадры из фильма, давая понять, что гордится мужем и отцом двух своих дочерей Василисы и Софии.

«Смотрели? Узнали моего мужа? – поинтересовалась у поклонников Ольга Рапунцель. – Мой начальник Дмитрий Дмитренко.

Напомним, о том, что он будет сниматься в кино, Дмитрий Дмитренко рассказал подписчикам минувшей осенью.

Он сообщил, что исполнит роль полицейского и даже показал кадры со съемочной площадки. Однако говорить о том, в какой картине он снимается, Дмитренко тогда не стал.

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