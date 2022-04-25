«Попрошу некоторых не выдумывать»: Оля Рапунцель из «Дома-2» поделилась редким фото с двумя дочками

Экс-участница проекта Ольга Рапунцель призналась в любви к малышкам Василисе и Софии.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Димой Дмитренко растит двух дочерей — Василису и Софию.

Звезда реалити обожает своих малышек. Ольга и Дима сами справляются с воспитанием наследниц, не прибегая к помощи бабушек и нянь.

В своем микроблоге Ольга Рапунцель периодически делится снимками Василисы и Софии, чтобы ее поклонники могли видеть, как растут и меняются девочки. А вот совместные фото с дочками Оля Рапунцель публикует нечасто.

Но в День дочерей решила исправиться и показать себя вместе с девочками.

«Давненько не было фото меня с дочками. И кстати, сегодня же праздник — День дочерей. Я уже позвонила маме и сказала ей, что люблю ее, ведь я ее дочка. И своих любимых дочек тоже расцеловала и залюбила», — написала под фото Оля Рапунцель.

Здесь же она решила развеять слухи о ее семье, которые ходят в Сети.

«Попрошу некоторых не выдумывать, что мы с мамой не общаемся», — предупредила Ольга Рапунцель.

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