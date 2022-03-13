Многогранный актер, многодетный отец: как Сергей Безруков стал звездой кино и завел внебрачных детей

На пике своей славы актер театра и кино Сергей Безруков в браке с Ириной Безруковой завел вторую семью. В отношениях с питерской актрисой Кристиной Смирновой он дважды стал отцом. Но публика узнала об этом намного позже.

Сейчас исполнитель ролей Есенина и Высоцкого счастлив в браке с режиссером Анной Матисон, у них уже трое общих ребятишек, и останавливаться на этом они не собираются.

Сергей Безруков: детство, родители, образование

Сергей Витальевич Безруков родился в Москве 18 октября 1973 года. Отец Виталий Сергеевич был актером и режиссером, работал в Московском академическом театре сатиры. Мать Наталья Михайловна Безрукова домохозяйка, работала заведующей магазином. Сына родители назвали в честь любимого поэта главы семьи Сергея Есенина.

Маленький Сережа любил бывать у папы на работе, много времени провел за кулисами, наблюдая за игрой профессионалов, и решил тоже стать актером. И когда в 1990 году окончил школу, вопрос, куда по ступать, перед ним не стоял. Он начал учиться в Школе-студии МХАТ.

В 1994 году Безруков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова) и был принят в труппу Московского театра-студии под руководством мэтра.

Сергей Безруков: карьера в театре

В «Табакерке» у Олега Табакова Безруков играл на сцене еще будучи студентом. Так что влиться в труппу ему не составило труда. Здесь он прослужил до 2009 года, воплотив на подмостках яркие характеры самых разных персонажей.

Безруков блестяще сыграл в таких спектаклях, как «Страсти по Бумбарашу», «Ревизор», «На дне», «Псих», «На всякого мудреца довольно простоты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и десятке других пьес. Параллельно актер успевал выступать и на других сценах столицы.

Например, в 2000 году Безруков сыграл Моцарта в пьесе «Амадей» на сцене МХТ им.Чехова. Через два года здесь же он исполнил роль Мориса Тэбрета в спектакле «Священный огонь». Также участвовал актер в антрепризах продюсерского центра «Арт-Питер» — пьесах «Сирано де Бержерак» с главной ролью и «Хулиган», сыграв в нем Сергея Есенина.

В 2013 году Безруков стал художественным руководителем вновь созданного Московского Губернского театра, который появился из слияния двух областных — Московского областного драматического театра имени А.Н.Островского и Московского областного государственного Камерного театра.

Под началом Безрукова здесь поставлены более десяти спектаклей, в которых знаменитость выступает не только как режиссер, но и как исполнитель различных ролей в пьесах «Пушкин», «Остров сокровищ», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «Казанова» и многих других.

Сергей Безруков: карьера в кино

Став звездой театральной сцены, в 2000-е годы Сергей Безруков начал покорять кинематограф. Несколько первых кинолент не принесли ему славы, но дали бесценный опыт. И когда он был утвержден на роль криминального авторитета Саши Белого, то смог воплотить его противоречивый характер со всей яркостью.

Криминальная многосерийная драма о суровых реалиях 90-х вмиг прославила Сергея Безрукова в кинематографе. Но не все актеры из «Бригады» благодарны этой саге. Например, Павел Майков по сей день сожалеет, что снялся в сериале.

После «Бригады» предложения от режиссеров посыпались на Безрукова как из рога изобилия. В 2003 году актер появился в сериале «Участок», но в кардинально противоположной ипостаси – участковым полиции в деревне. Честный, справедливый и ранимый правоохранитель полюбился телезрителям сразу. И за эту роль Безруков получил в 2005 году «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении».

А вот от работы в продолжении «Участка» Безруков отказался. И предпочел комедию Эльдара Рязанова «Ключи от счастья».

В 2005 году Сергею Безрукову поступило предложение исполнить роль Сергея Есенина в одноименном сериале. Оно стало для него настоящим подарком судьбы, день он с самого детства об этом мечтал – воплотить характер любимого поэта отца, имя которого носил. Сценарий для сериала создал Безруков-старший, он же сыграл Есенина-старшего.

Сразу после «Есенина» Безруков ушел с головой в новый проект – «Мастер и Маргарита». Здесь он сыграл роль Иешуа Га-Ноцри. И опять поразил талантом перевоплощения. Не обошлось и без критики, мол, как сыгравшему бандита артисту доверили роль Христа.

Сыграет Безруков и «солнце русской поэзии» Александра Пушкина. Биографическая драма «Пушкин. Последняя дуэль» вышла на экраны в 2006 году.

В 2011 году Сергей Безруков сыграет еще одного апостола русской культуры – Владимира Высоцкого, хотя изначально на эту роль был утвержден Владимир Машков. Для перевоплощения в персонаж актера кардинально загримируют, так, что внешне не отличишь. Но перед этим Безруков появится в целой серии римейков советской киноклассики — «Карнавальная ночь 2», «Ирония судьбы. Продолжение», «Джентльмены, удачи!».

В 2015 году Сергей Безруков сыграл в комедии «Млечный путь», режиссером которой выступила его жена Анна Матисон. Следом за ней появилась вторая совместная работа творческого дуэта — «После тебя», в которой Безрукову пришлось перевоплотиться в гениального танцора.

В следующей картине Анны Матисон «Заповедник» 2018 года Безруков также появился в актерском составе. Здесь уже он исполнил роль рокера, слава которого прошла, и ему остается лишь жить прошлым.

В том же году Безруков исполнил роль Бориса Годунова в одноименном сериале. Играя столь знаковую для истории России фигуру, актер старался максимально достоверно передать ее характер, для чего углубился в летописи и хроники того периода.

Среди кинопроектов и сериалов с участием Сергея Безрукова выделяют также «Подольские курсанты», «Нищеброды» (здесь он выступил и генеральным продюсером), «Обитель», «Бендер», «Папы». Всего за карьеру в кино Безруков сыграл более чем в 70 картинах.

Сергей Безруков: музыка

Талантливый человек талантлив во всем, и Безруков лишний раз это доказал, когда в 2018 году сколотил свою рок-группу «Крестный папа». Артист и ранее увлекался музыкой – в 2008 году он выпустил пластинку «Хулиган» с песнями на стихи Сергея Есенина, которого обожает, как и его отец. Музыку к ним он написал сам.

Сейчас «Крестный папа» выступает с концертами по России и Белоруссии, выпустил два альбома – «Крестный папа» и «Заповедник». В музыке своими кумирами Безруков называет «Аквариум», «Кино», Queen.

Сергей Безруков: другие проекты

Вместе с первыми шагами в театре Сергей Безруков начал развиваться на телевидении. С 1995 по 1999 годы он был задействован на НТВ в проекте «Куклы», где озвучил многих персонажей, в том числе Бориса Ельцина, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова.

В 1997 году Безруков снялся в «Старых песнях о главном-3» с кабаре-дуэтом «Академия». Также подарил свой голос многим сказкам и проектам. Например, Безруков записал аудиокниги «Анна Каренина» и другие произведения отечественной классики.

Сергей Безруков: личная жизнь

За личной жизнь популярного актера поклонники следят очень пристально. Безруков, между тем, был несколько раз женат и является многодетным отцом. В 2000 году он женился на актрисе Ирине Ливановой (Безруковой), в которой они прожили в браке 15 лет.

Они познакомились на съемках фильма «Крестоносец-2» и уже не расставались полтора десятилетия. От первого брака у Ирины был сын Андрей Ливанов, который скоропостижно скончался в марте 2015 года. Эта трагедия подкосила обоих, Безруков относился к пасынку как к родному сыну. В том же году актеры разошлись.

Но незадолго до трагедии общественность узнала о наличии второй жены у Сергея Безрукова. Оказалось, что параллельно актер построил другую семью, с возлюбленной и двумя детьми.

Делить Безрукова с другим согласилась актриса Кристина Смирнова, и в тайные отношения они вступили после съемок сериала «Есенин» в 2005 году. Петербурженка подарила возлюбленному дочь Александру в 2008 году и сына Ивана в 2011 году.

О внебрачных детях Безруков не распространяется, упоминая их лишь изредка и где-то вскользь. Буквально в начале марта 2022 года в интервью он проговорился, что у него пятеро детей. Но как они выглядят, увидеть вряд ли кому-то удастся: Кристина Смирнова давно отошла от актерской карьеры, вышла замуж и проживает в Великобритании.

В браке с Ириной Безруковой детей у Сергея Безрукова не появилось. По этому поводу он очень сильно переживал. В середине 2021 года в интервью Светлане Бондарчук актер рассказывал, что в бездетном браке ему было не по себе.

«Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ», — признавался актер.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Нынешняя жена актера Анна Матисон – кинорежиссер. Они с Сергеем познакомились на съемках фильма «Млечный путь», и через год оказалось, что они сыграли свадьбу. Поженились знаменитости втайне от всех. И спустя три месяца Анна подарила Сергею дочку Машу.

Безруков позже рассказывал, что принимал участие в родах, не отходил от Анны ни на шаг, даже пуповину сам перевязал. И что впервые почувствовал себя отцом только тогда, когда взял на руки крошечную дочку.

Прошло чуть больше двух лет, и семья Сергея Безрукова пополнилась еще одним малышом, — в ноябре 2018 года Анна родила сына, которому дали имя Степан. О появлении третьего совместного ребенка Безруков сообщил подписчикам в Instagram. В 2021 году у них с женой родился сынок, его назвали Василием.

Останавливаться на этом количестве детишек Безруков и Матисон не собираются. В планах звезд усыновить ребенка из детского дома. И они оба всегда мечтали о большой семье.

«Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Васе исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду «Измени одну жизнь», я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно», — рассказывал Безруков.

Сергей Безруков сегодня

В настоящее время Сергей Безруков по-прежнему невероятно популярный у публики и очень востребованный в театре и кино артист. Он руководит Губернским театром, на сцене которого играет, регулярно ездит на гастроли и каждый сезон старается радовать зрителей премьерами со своим участием.

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