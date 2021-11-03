«Наша мамочка… Моя Анечка!»: как сейчас выглядит 38-летняя красавица-жена Безрукова, родившая ему троих детей

Анна Матисон ведет совершенно не звездный образ жизни. Ее больше интересует семья, а не светские тусовки.

На личной страничке в Instagram Сергей Безруков время от времени публикует редкие семейные снимки. Актер женат на кинорежиссере и сценаристе Анне Матисон. В июле возлюбленной художественного руководителя Губернского театра исполнится 39 лет. Матисон — уже трижды мама. Старшей дочери пары Марии пять лет, сыну Степе вот-вот исполнится три годика, а самому младшему члену семьи Васе — всего три месяца.

В одном из своих интервью Анна Матисон призналась, что ей очень повезло с мужем, лучшего человека на земле она еще не встречала. Сергей Безруков, став многодетным отцом, старается находить баланс между съемками, репетициями и воспитанием детей. Наследники актера всегда окружены заботой и любовью, отсутствие отца они не замечают. Так как Сергей всегда рядом с ними.

«Я не позволяю своим детям сидеть перед телевизором целый день — максимум полчаса утром или полчаса вечером, прежде чем пойти спать. Также все мультфильмы проходят отбор — я составил список, где указано то, что можно смотреть», — говорил Сергей Безруков в беседе с Cosmopolitan.

В своем микроблоге актер крайне редко публикует фото с красавицей-женой. Но после рождения младшего сына Васи он все-таки сделал исключение. Сергей не привык выставлять личную жизнь напоказ. За это поклонники его и любят. Безруков оберегает свою семью, считая, что частное не должно становиться достоянием общественности.

Анна Матисон в жизни отдает предпочтение естественности: яркий макияж, немыслимые прически — это все не для нее. При этом возлюбленная актера обладает миловидной внешностью, спокойным взглядом — с мудрым и всепонимающим выражением. Будучи кинорежиссером и сценаристом, жена Сергея Безрукова мало интересуется светскими мероприятиями. Ее больше волнует семья, забота о детях и муже, но никак не звездные тусовки.

«Наша мамочка… Моя Анечка! В нашей жизни появился Васенька… с третьим ребенком, конечно, уже проще!! С первым было тяжелее… Сейчас уже привыкли! Но это все многодетные семьи отмечают… правда?! Всем добра! Всем счастья! Всем здоровья! Берегите себя и своих близких», — подписал снимок своей избранницы Безруков.

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