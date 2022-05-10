«Счастье»: Марина Зудина прильнула к повзрослевшей дочке от Олега Табакова

Актриса Марина Зудина вместе с Марией отдыхает в Арабских Эмиратах.

Актриса Марина Зудина в браке с известным артистом и режиссером Олегом Табаковым родила двоих детей.

Сын Павел уже самостоятельный человек и не нуждается в опеке мамы. А вот дочка Мария пока еще подросток, и Марина Зудина старается проводить с ней максимум своего времени.

В эти майские дни вместе с Машей Марина Зудина улетела в Арабские Эмираты.

Снимком с подросшей наследницей, запечатлевший момент отдыха звездной мамы и дочери, Марина Зудина поделилась в микроблоге. В кадре она прильнула к Марии.

«Счастье… А что счастье для вас?» — спросила у поклонников Марина Зудина.

Подписчики в ответ осыпали комплиментами звезду и ее красавицу-дочку.

«Хорошего отдыха вам, красотки», «Счастье сейчас на вашем лице, оно светится и невозможно не улыбаться. А потому что на душе хорошо», «Как Маша похожа на папу! Вам счастья, мира и гармонии», «Маша — красавица невероятная! Папина копия. Счастья вам», — высказались в Сети.

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