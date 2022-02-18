Марина Зудина: как закрутила роман с Табаковым, почему дважды отказалась от материнства, и кто сейчас в ее сердце

Вдова легендарного актера и режиссера состоялась на сцене, в кино и в жизни - она родила мэтру двоих детей.

Актриса Марина Зудина полюбила известного режиссера, актера Олега Табакова, когда ей не было еще 18. Она сделала все, чтобы оказаться рядом с кумиром, а потом жизнь расставила все по своим местам. Сейчас актриса, ставшая мэтру любовницей, музей, женой и матерью детей, уже вдова, но по-прежнему востребована в кинематографе и на подмостках.

Марина Зудина: детство, родители

Марина Зудина родилась 3 сентября 1965 года в Москве в семье журналиста Вячеслава Зудина и учительницы музыки Ирины Зудиной. После окончания вуза главу семьи распределили в Республику Коми, в большой город Инту, и первые три года своей жизни будущая актриса прожила на севере.

Развивать творческие способности в маленькой Марине стала мама. Девочка в 9 лет увлеклась оперой и захотела стать певицей. Кроме того, ее заинтересовал балет, и она всерьез планировала стать балериной, пробовала поступить в хореографическое училище, но по возрасту не прошла. И уже в старших классах загорелась актерской профессией и мечтой учиться у Олега Табакова.

По окончании школы Зудина отправилась поступать в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову, попала в донабор и смогла поступить. Причем, столь успешно, что прошла сразу на второй курс. Окончила вуз в 1986 году.

Марина Зудина: кино

Свой путь в сердца поклонников Марина Зудина начала с кинематографа. Будучи студенткой, она получила приглашение от режиссера Константина Лавроненко сняться в фильме «Еще люблю, еще надеюсь» в 1984 года. Следующей большой работой стал фильм «Валентин и Валентина» Георгия Натансона, где Зудина сыграла главную роль. Эта лента вывела актрису в число знаменитостей.

В следующие годы были съемки в картинах «После дождичка в четверг», «По главной улице с оркестром». Зудина в них, по мнению критиков, была очень убедительна.

Затем были фильмы «Забавы молодых» (1987 г.), «Благородный разбойник Владимир Дубровский» (1989 г.).

В 90-х Зудина снималась не каждый год. Но фильмы «под северным сиянием», «Тридцатого уничтожить!», а также проекты с иностранными режиссерами «Немой свидетель» (1995 г.) и «Трибунал» (1995 г.) пополнили фильмографию актрисы.

В 2000-е годы Зудина активно снималась в сериалах. «За кулисами» (2002 г.), «Есенин» (2005 г.), «Адъютанты любви» (2006 г.), «Французский доктор» (2010 г.), «Хорошая жена» (2018 г.), «Содержанки» (2019 г.), «Ампир V» (2021 г.) приумножили популярность звезды.

Марина Зудина: театр

На службу в театр Марина Зудина поступила сразу по окончании курса Олега Табакова. Мастер взял талантливую молодую актрису в свой вновь созданный Московский театр (позднее «Табакерка»). Поначалу девушка осваивалась на подмостках в ролях второго плана, но недолго.

Постановки «Билокси-блюз», «Крыша», «Кресло» с участием Марины Зудиной были по достоинству оценены не только театралами, но и критиками. И с 90-х годов актриса делает упор именно на театр. За это время она появилась в нескольких десятках постановок, среди которых «Обыкновенная история», «Последние», «Опасные связи», «Идиот», «Чайка», «Дядя Ваня», «На всякого мудреца довольно простоты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Также блистала Марина Зудина на сцене МХТ им.Чехова. Здесь у нее порядка десяти постановок: «Антигона», «Утиная охота», «Тартюф», «Карамазовы», «Трамвай «Желание» и другие.

В 1995 году Марина Зудина была удостоена звания заслуженной артистки России. Спустя 11 лет, в 2006 году, копилка наград пополнилась званием народной артистки страны.

Кроме того, Зудина отмечена профессиональными театральными наградами. Среди них премия «Чайка» в 1999 году, премия Олега Табакова в 2012 и 2016 годы, премия Олега Янковского в 2014 году и другие.

Марина Зудина: другие проекты

Актрису часто приглашают в различные шоу и передачи. В 2021 году она стала гостей у Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». Она много делилась воспоминаниями из жизни с Олегом Табаковым.

Осенью того же года Зудина стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Ее появление для многих стало сюрпризом. В паре с Игорем Миркурбановым актриса спела композицию «Свеча горела на столе…».

Марина Зудина: личная жизнь

Замужем Марина Зудина была лишь однажды. Любовью всей ее жизни стал Олег Табаков, в которого она влюбилась еще школьницей и целенаправленно отправилась поступать на курс в театральный вуз именно к легендарному мастеру.

Роман между юной студенткой Зудиной и 48-летним преподавателем Табаковым завязался в середине 1980 годов. Позже возник компрометирующий мэтра вопрос, была ли Зудина в тот момент совершеннолетней, на что актриса уверяла, что 18 лет уже достигла. Подробности связи с женатым артистом Зудина поведала в программе «Жена. История любви».

Да, Табаков был женат, и Зудина стала его любовницей. Но ни наличие жены Людмилы Крыловой, с которой Олег Павлович жил с 1959 года и завел двоих детей, ни разница в 30 лет между ним и юной Зудиной не стали преградой чувствам. Марина Зудина, к слову, всего на 1 год была старше дочери Табакова и Крыловой Александры.

Тайная связь преподавателя и студентки продолжалась до 1994 года, за это время Зудина даже сделала два аборта, поскольку ее положение было очень неопределенным, да и сама она позже признавалась, что не была готова к материнству.

И лишь в 1994 году Табаков решил поставить точку в первом браке и позвать Зудину замуж. Свадьбу сыграли в 1995 году, когда Марина была уже на шестом месяце беременности сыном.

Вторым ребенком, которого Зудина подарила Табакову, стала дочь Мария, родившаяся в апреле 2007 года. Сын стал достойным продолжателем профессии своего отца, снимается в кино и играет в театре.

В 2018 году Олег Табаков скончался от продолжительной болезни – осенью 2017 года его госпитализировали с сепсисом крови. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ему было 82 года. Наследство мэтра досталось ее семье, это немного облегчило жизнь актрисы. Но после смерти мужа, как она признавалась, ей пришлось учиться жить заново.

В 2021 году стало известно, что Марина Зудина – уже бабушка. Сама актриса об этом узнала после появления на свет внучки Мии. Оказалось, девочку родила актриса Софья Синицына в 2020 году, уже после того, как рассталась с Павлом Табаковым.

Марина Зудина: внешность и пластика

Вдова Олега Табакова тщательно следит за собой и своим питанием, что позволяет ей в свои 56 лет выглядеть стройной, подтянутой и моложавой. Но и к услугам пластических хирургов Зудина тоже прибегала.

Специалисты видят на ее лице следы круговой подтяжки, ботулотоксина, а на теле – результаты маммопластики и липосакции. Правда, сама она всячески отрицает вмешательства извне.

В настоящее время Марина Зудина весит 59 см при росте 168 см.

Марина Зудина сегодня, личная жизнь

В настоящее время Марина Зудина участвует в шоу «Танцы со звездами» на «России 1». Актрисе пару составил хореограф Максим Петров. С начала премьеры прошло не так много времени, но актриса уже отличилась – на паркете все наблюдали ее страстный поцелуй с партнером.

Также Зудина служит в Театре Табакова, хотя после его смерти количество спектаклей с ее участием значительно сократилось. Сын Павел и вовсе был вынужден покинуть культурное учреждение. По слухам, у актрисы есть определенные недопонимания с худруком театра Владимиром Машковым.

Личную жизнь звезда сцены и кино не афиширует, так что встречается ли с кем-то Марина Зудина сегодня, неизвестно.

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