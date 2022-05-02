Копия деда Олега! Марина Зудина засняла белокурую внучку Мию с тетушкой Машей Табаковой

Марина Зудина при всей своей моложавой внешности стала бабушкой. Этот новый для себя статус актриса театра и кино получила «стараниями» сына Павла Табакова, у которого родился первенец — дочка Миа.

Увидев девочку в соцсети Марины Зудиной, многие поклонники подметили, как малышка Миа похожа на своего именитого деда Олега Павловича. Вот только муж актрисы так и не дождался дня, когда появилась его внучка. Табаков скончался в 2018 году. Младшая дочка Олега Павловича — Маша — души не чает в маленькой племяннице. Нянчиться с детьми для Табаковой в новинку — самой младшей в семье всегда была она сама. Зудина подловила дочку Марию с малышкой Мией, которые играли на ковре с машинками. Внучку актрисы нарядили в блузочку с воротничком в оборках и джинсовый комбинезончик.

«Когда папа много работает… Дорогие мужчины, сейчас праздники! А для ваших детей Праздник, когда вы рядом», — подписала кадры с внучкой Марина Зудина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!