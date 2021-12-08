«Машка порой такие интересные вещи выхватывает»: Марина Зудина призналась, что у нее с дочкой общие сумки и обувь

Дочери актрисы Марины Зудиной и ныне покойного актера и режиссера Олега Табакова Марии весной этого года исполнилось 15 лет.

Подросток довольно часто демонстрирует своей маме талант стилиста. Мария отлично умеет подбирать наряды и даже подумывает о карьере дизайнера одежды.

«Иногда бывает, что я хочу купить определенную вещь, представляю ее себе, но не могу найти, потому что она еще не существует. Мне кажется, что было бы классно, если бы я смогла сама что-то делать для себя и радовать других людей», — сказала Мария Табакова.

Марина Зудина призналась, что у них с дочкой часть гардероба — общая. На двоих звездная мама и ее наследница носят сумки и обувь — у них один и тот же размер ноги.

Часто покупая наряд себе, Марина Зудина понимает, что его с удовольствием будет носить и Маша. А иногда такие вещи приобретает сама Мария.

«Этим летом Маша купила очень удачные недорогие босоножки, правда, когда я их впервые увидела, то сначала подумала: Господи, что это такое? А в результате я их дважды или трижды надела на выходы, потому что они здорово смотрятся на ноге. Машка порой такие интересные вещи выхватывает», — восхитилась талантом дочери Марина Зудина в беседе с «Антенной».

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