«Объективная информация»: Валерий Меладзе высказался после новостей о своем побеге во Францию

Популярный исполнитель Валерий Меладзе вышел на связь в телеграм-канале. Музыкант отреагировал на появившуюся в Сети информацию о нем и его брате Константине Меладзе.

В частности, утверждалось, что знаменитости покинули Россию и уехали во Францию. А перед отъездом Валерий Меладзе, якобы, на глазах у журналистов сжег документ, свидетельствующий о том, что он является народным артистом России.

Валерий Меладзе официально опроверг эту информацию, назвав ее фейком. Всех заинтересованных лиц он попросил доверять только сообщения в его официальном аккаунте.

В телеграм-канале Валерий Меладзе опубликовал скрин недостоверной новости.

«Написанное здесь является абсолютной неправдой. Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», — уточнил Валерий Меладзе.

Напомним, ранее после долгого молчания на связь с подписчиками вышел Константин Меладзе. Он опубликовал снимок с Валерием Тодоровским, поздравив его с 60-летием.

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