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«Сказали, что просто не могут»: Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции

Ранее сообщалось, что концерты отменил отель.

«Сказали, что просто не могут»: Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Вера Брежнева, Валерий Меладзе и некоторые другие украинские звезды собирались подзаработать в Турции. На конец весны и начало лета в одном из отелей курортного Белека были запланированы их концерты.

Ранее сообщались, что шоу-программу отменил отель, теперь же стало известно, что артисты сами не захотели выступать перед преимущественно российскими туристами.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

«Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — сообщила менеджер отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa «Пятому каналу».

Напомним, певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева в числе первых из российских звезд осудили происходящие в мире события и покинули Россию.

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