«Чувство голода сильнее страха»: Курбан Омаров – про оскандалившегося Валерия Меладзе

Блогер и предприниматель Курбан Омаров регулярно отвешивает оскандалившимся звездам критику. На сей раз он прошелся по возвращающимся звездам, которые в самый острый для страны момент спешили покинуть Россию. При этом он упомянул опального Валерия Меладзе.

«Знаю, что чувство голода сильнее чувства страха и после того, как трусливый адреналин покидает тело. Начинает прорисовываться ясная картина. Вся эта типа «просвещенная молодежь» и так называемая «культурная элита», рванувшая в страны Запада, Грузии и Армении, начала возвращается», — пишет Курбан.

Омаров убежден, что вернувшиеся осознали, что в России было гораздо больше возможностей, а в зарубежье их попросту никто не ждет.

«Вот уже и изначально выступивший против специальной операции, Валерий Меладзе, был замечен на рейсе в сторону Москвы», — рассказал блогер.

Омаров признался, что отныне к таким людям будет относиться как к школьному другу, который бросил его во время драки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!