«Он привез мне пачку долларов»: Отар Кушанашвили вспомнил, как брал деньги у Валерия Меладзе

По словам телеведущего, у него не было средств на билет до Кутаиси на похороны отца.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» вспомнил, как брал деньги у знаменитостей, чтобы съездить в Кутаиси на похороны своего отца.

«Я помню мы встречались с Валерой Меладзе на обочине дороги. Он привез мне деньги, пачку долларов. Он мне сказал: «Ты очень зол на всех звезд. Может у них какие-то свои проблемы». Я говорю: «Наверное, я перегибаю палку. Но ведь у меня один папа». Как я должен был реагировать. В итоге я опоздал на похороны отца в Кутаиси». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, он не получал деньги раньше в шоу-бизнесе. «На «ТВ-6» мало платили, потому что ты работаешь сначала на имя, а только потом ты компенсируешь свое безденежье», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Отар Кушанашвили знаком почти со всеми звездами российского шоу-бизнеса. О многих он высказывается часто пренебрежительно.

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