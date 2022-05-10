Певец Максим Леонидов заявил, что навсегда уезжает из России. По его словам, он будет жить в Израиле, где более мягкий климат и прекрасный бытовой комфорт.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами остается в Израиле». Максим Леонидов

Напомним, что Максим Леонидов стал далеко не первым из звезд, кто покинул Россию. Ранее из нашей страны уехали, как раз в Израиль, певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и музыкант Андрей Макаревич, сообщает израильский 9 канал.

Добавим, что у Максима Галкина в Израиле в июне пройдет серия концертов. Все билеты уже проданы.

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