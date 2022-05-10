«Она хранит молчание»: почему Пугачеву нельзя идентифицировать с Галкиным

Максим Галкин настроил против себя многих, радикально высказываясь из Израиля. Очевидно, что с каждым его словом, путь домой становится все дольше. Чего не скажешь про Аллу Пугачеву.

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Такого мнения придерживается блогер Лена Миро. Она уверена, что полностью идентифицировать Примадонну с юмористом нельзя. Здесь, как говорится, муж и жена не совсем одна сатана.

«Несмотря на все заявления Галкина, она хранит молчание», — сказала акула пера в ЖЖ.

Миро считает, что жаркое и скучное лето в Израиле окончательно доконает Аллу Пугачеву, и она бросит своего мужа, вернувшись в Россию.

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