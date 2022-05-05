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«Лишний повод свалить»: депутат считает, что в скором времени Киркоров будет бегать между Галкиным и Макаревичем

Поп-король угодил в очередной скандал.

«Лишний повод свалить»: депутат считает, что в скором времени Киркоров будет бегать между Галкиным и Макаревичем
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

В свой день рождения Филипп Киркоров оскандалился. Во время новой шоу-программы поп-кроль взобрался на поваленный на сцене крест. Этот момент задел чувства многих.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что артист сделал все преднамеренно.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

«Возможно, он сделал это специально, потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить», — цитирует Милонова NEWS.ru.

Депутат считает, что если за эту ситуацию возьмутся компетентные органы, то Киркоров может уехать.

«Может вынудить певца сбежать из России, поджав хвост, и будет он там бегать между Галкиным и Макаревичем»», — подытожил депутат.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов попросил Киркорова собрать чемоданы и уехать из страны.

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