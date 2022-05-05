«Лишний повод свалить»: депутат считает, что в скором времени Киркоров будет бегать между Галкиным и Макаревичем

В свой день рождения Филипп Киркоров оскандалился. Во время новой шоу-программы поп-кроль взобрался на поваленный на сцене крест. Этот момент задел чувства многих.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что артист сделал все преднамеренно.

«Возможно, он сделал это специально, потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить», — цитирует Милонова NEWS.ru.

Депутат считает, что если за эту ситуацию возьмутся компетентные органы, то Киркоров может уехать.

«Может вынудить певца сбежать из России, поджав хвост, и будет он там бегать между Галкиным и Макаревичем»», — подытожил депутат.

Напомним, ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов попросил Киркорова собрать чемоданы и уехать из страны.

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