Сережки, платья и даже сервиз: личные вещи Людмилы Гурченко пустят с молотка

Известный аукционный дом через онлайн продает вещи, украшения, наряды, сервиз и прочее, что когда-то принадлежало народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Завершится мероприятие 18 мая.

Отметим, что пока больше всего ставок сделано на украшения. Огромным спросом пользуются серьги, принадлежащие когда-то Людмиле Гурченко. Они были произведены на рижском ювелирном заводе в семидесятых годах прошлого века.

Они в хорошем состоянии. Материал — золото, бирюза, жемчуг, цветное стекло. Вес – 9,8г; есть два клейма — 583 проба золота и рижского ювелирного завода. Сейчас их готовы купить за 42 тысячи рублей. При этом цена наверняка поднимется в разы, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Людмила Гурченко ушла из жизни в марте 2011 года. На момент смерти ей было 75 лет.

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