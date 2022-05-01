«Любовь и голуби» постоянно критиковали: «Меньшов пропагандирует пьянство, а Гурченко слишком много!»

В повторный прокат 21 апреля вышел фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1985) — это отреставрированная версия картины с улучшенным изображением и звуком. А «Телепрограмма» решила вспомнить, как именно протекал процесс съемок и где сценарист Владимир Гуркин подслушал незамысловатую историю заводчика голубей Васи Кузякина.

Худсовет в лице крайне авторитетных мастеров размазал картину. Драматург и режиссер Александр Зархи («Высота», «Анна Каренина») обвинил режиссера в безвкусице и пропаганде алкоголизма: «Картина производит впечатление какой-то нечистоплотности крестьянского быта и оставляет ощущение перебора и безвкусицы. Меньшову здесь изменило чувство элементарного вкуса. То, что в театре в актерском исполнении могло существовать, в кино превратилось в пошлость.

Товарищи в Госкино посмотрели картину и посчитали, что если пьянство из картины убрать, то все будет в порядке. Пьянство сейчас трагедия народа, а не смешное поведение. Поэтому относиться к нему так легко нельзя».

Коллега Евгений Ташков («Адъютант его превосходительства», «Майор Вихрь») указал на неправдоподобие: «Интеллигентные Тенякова и Юрский играют неинтеллигентных людей, а это очень чувствуется, мало в них глубинного, корневого поведения. Глядя на Михайлова, трудно поверить, что его герой так спился, что его целевая установка только гонять голубей». Сергей Соловьев был еще более резок: «Мне глубоко чуждо то, что делает Меньшов. Мне кажется, Гурченко — самый сомнительный элемент в этой картине, ее тут много». В итоге из картины удалили ряд сцен, но она все же вышла в прокат в СССР, Финляндии и Венгрии — и стала абсолютным народным хитом.

Воснову сюжета легла история настоящих Василия и Надежды Кузякиных. Семейная пара жила в городке Черемхово (Иркутская область) — там, где вырос актер Владимир Гуркин, написавший сценарий. Кузякины дружили с чудаковатым дедом Митей, шахтером на пенсии. А когда Василия пыталась увести из семьи коллега, об этом узнали все вокруг. В жизни соблазненный Василий тоже вернулся в семью. Сначала пьеса ожила на сцене театра, а затем ей заинтересовался Владимир Меньшов, который решил снимать фильм.

Трудно теперь представить себе главного героя не в исполнении Александра Михайлова. И все же он был далеко не первым претендентом на главную роль. Режиссер Владимир Меньшов пробовал Бориса Сморчкова, с которым до этого работал в оскароносной картине «Москва слезам не верит» (1979). Неубедительной показалась и проба Виктора Борцова (Савва Игнатьевич из «Покровских ворот»). Даже любимый актер Меньшова, блистательный Сергей Юрский, не подошел! Тогда ему отдали роль дяди Мити, а на главную роль утвердили Михайлова, за что звезда «Москвы слезам не верит» Александр Фатюшин обиделся на режиссера, но после премьеры подошел к Меньшову и признал: «Ты победил!».

Место для съемок искали долго, пока не обнаружили подходящую натуру в Медвежьегорске (Карелия) на берегу реки Кумса. Идеально подходящий под антураж сценария дом тоже нашли там — хозяева жили там и во время съемок, кормили съемочную группу и даже разрешили слегка перестроить жилище.

— Мне хотелось холмов каких-то, пригорков, — объяснял Меньшов. — И в Медвежьегорск мы поехали просто потому, что в названии «-горск» — может, там гора какая-нибудь есть? Ничего приличного с ходу не нашли. И вдруг проезжаем по улице, которая шла вниз, к реке. Мы спустились и увидели этот дворик. Уже потом договорились с хозяевами, замостили все деревом, как в Сибири. И речушка эта внизу… Позже в Москве, когда стали отсматривать материал, меня спрашивали: «Где вы нашли такую шикарную натуру?!»

Дополнительно на участке построили голубятню и веранду, которые потом остались. Голубей привезла из Москвы дрессировщица, а вот куры, собаки, кошки были взяты «в аренду» у хозяев.

За эпизодическую роль Раисы Захаровны развернулась настоящая борьба. В кастинге участвовали Татьяна Доронина, Наталья Кустинская и Ольга Яковлева. Но смешно, колоритно и в то же время интеллигентно удалось сыграть только Людмиле Гурченко. Актрису оповестили об утверждении телеграммой, когда уже съемки шли. Затем роль расширили, потому что в первоначальной версии сценария она должна была появляться только в одной сцене — объяснения с Надей Кузякиной. В ходе работы Меньшов провоцировал актрису, сказав: «Вы уже столько всего «наиграли» — даже не знаю, что еще можете». И Людмила Марковна выдала ряд блистательных сцен, многие реплики из которых — чистая импровизация.

Водной из самых эффектных сцен, когда Вася телепортируется в море из комнаты деревенского дома, возникли сложности. За полминуты, которые неподготовленный человек может продержаться в воде без дыхания, водолазы снимали с Михайлова костюм, после чего актер должен был вынырнуть и читать текст. В первом дубле он с непривычки забыл текст полностью и смог только спросить: «Люсь, че говорю-то?» По легенде, во время другого дубля водолазы чуть не задушили актера галстуком. Это не так. Снимали сцену в открытом бассейне. Жизнью актер не рисковал, но два водолаза действительно «немного поторопились» — галстук резали.

В финале от страстного поцелуя Кузякиных на дереве мгновенно распускаются цветы. Это работа реального фокусника.

— Этот эффект основывается на известном фокусе, когда из трости выскакивают цветы, — пояснял Меньшов. — Мы пригласили на съемки фокусника, он помог нам соорудить этот трюк: мы привязали штук десять тростей на дереве. Надо было дернуть за веревочку, чтобы трости «выстреливали», но мы-то хотели, чтобы они все одновременно «выстрелили»! И вот снимаем: идет длинная сцена, когда Михайлов Дорошину начинает целовать, заваливает ее. И в это время камера поднимается вверх и показывает панораму, и тут дерево «зацветает» — семь из десяти тростей сработали, кадр был снят с первого дубля!

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