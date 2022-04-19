Сергей Зверев рассказал о подарках Людмилы Гурченко

Король гламура Сергей Зверев появился недавно на вечеринке «Эстет Fashion Week». Нашим журналистам известный стилист рассказал о подарках, которые ему подарила Людмила Гурченко.

«А это перчатки Людмилы Марковны Гурченко. Они очень длинные и удобные, но Верочка Авилова отделала мне их стразами. И у перчаток появилась вторая жизнь. Сумочку Гурченко мне тоже когда-то подарила. Я говорю: «Марковна, зачем мне такая сумка?» А она отвечает: «Удобная косметичка. Бери, потом ты меня вспомнишь», — рассказал Зверев Teleprogramma.pro.

Зверев также подчеркнул, что у него есть и другие подарки от Гурченко. И все это он бережно хранит.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.