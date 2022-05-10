Все-таки 95 лет! Елизавета II впервые из-за здоровья отказалась от открытия сессии парламента

Принц Чарльз в очередной раз заменит свою мать Елизавету II на мероприятии. На сей раз монаршая особа отказалась появиться на открытии сессии парламента, ссылаясь на здоровье.

За время своего царствования 95-летняя Елизавета II пропускала эту важную для Великобритании церемонию только два раза, причем оба случая были объяснены беременностью королевы.

В этом году королева отказалась от практически всех мероприятий, где она обязана участвовать по протоколу. Единственная церемония, на которой Елизавета II присутствовала лично – поминальная служба по ее покойному супругу, принцу Филиппу, проведенная в марте в Вестминстерском аббатстве.

Известно, что именно принц Чарльз примет трон от Елизаветы II, а его жена, герцогиня Камилла, получит титул королевы-консорта.

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