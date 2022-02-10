Слишком шумно: принц Чарльз отказался от Виндзорского замка

На днях королева Елизавета II отметила 70-летие своего правления Великобританией. Пока она не отказывается от трона, но рано или поздно это произойдет. Тогда на престол взойдет ее старший сын принц Чарльз.

Уже сейчас принц Уэльский отказался от переезда в Виндзорский замок, где в последнее время живет Елизавета II. Чарльз отметил, что в резиденции королевы слишком шумно из-за постоянно взлетающих с аэропорта «Хитроу» самолетов, а он любит тишину.

Как только принц Чарльз станет королем, он переберется в Букингемский дворец, где планирует и жить, и работать. Об этом пишет Mirror.

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Напомним, ранее Елизавета II сообщила, что когда Чарльз станет королем, его жжена, герцогиня Камилла получит титул королевы-консорта.

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