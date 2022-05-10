«Режиссеры предлагали сыграть любовниц и стерв»: Такшина — о своем образе в «Не родись красивой»

Как отметила актриса, она совсем не такая в жизни, как выглядит на экране.

Актриса Юлия Такшина заявила, что многие поклонники до знакомства с ней считали ее заносчивой натурой. Такое впечатление сложилось после выхода на экраны сериала «Не родись красивой».

«Да, режиссеры часто предлагают мне сыграть эдаких «лакшери-девушек», любящих роскошный образ жизни, любовниц, стерв. Но потихоньку, к счастью, начинают звать и на другие роли». Юлия Такшина

Как отметила Юлия Такшина, ее новая роль – подполковник полиции в сериале «Акушер» для канала НТВ. Ее партнером в этом сериале стал актер Никита Панфилов, а также несколько других известных артистов. Как пошутила актриса, сейчас у нее пошел карьерный рост, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Юлия Такшина родила двух сыновей от актера Григория Антипенко. В июне 2012 года пара распалась.

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