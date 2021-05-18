Юлия Такшина вспомнила, как пресс-конференция Аллы Пугачевой изменила ее карьеру

Актриса изначально хотела стать журналистом, но потом разочаровалась в профессии и ушла в театральный вуз.

Взрослая жизнь актрисы Юлии Такшиной началась с поступления на журналистский факультет МГУ. В детстве будущая артистка часто ходила на интервью со своей матерью, и профессия родительницы показалась ей очень интересной. Но в середине обучения девушка вдруг забрала документы из престижного вуза и ушла в театральный постигать премудрости актерского мастерства. В новом интервью звезда сериалов рассказала, почему сменила профессию.

«В МГУ я поступила в 1997 году сразу после школы, но столкнулась совсем с другой журналистикой. На конец 90-х пришелся расцвет желтой прессы, когда каждая газета считала своим долгом привлечь к себе читательскую аудиторию за счет сенсаций, «уток», скандалов, которые по большей части крутились вокруг личной жизни знаменитостей. Честно признаюсь, стать журналистом я хотела не для этого», — поделилась Такшина с «Теленеделей».

Актриса до сих пор отлично помнит свое первое редакционное задание — тогда она попала на пресс-конференцию к Алле Пугачевой. Но все вопросы журналистов на том мероприятии оказались исключительно про личную жизнь певицы, никто не спросил у Примадонны про творчество, будущие проекты и ее отношение к новому шоу-бизнесу.

«Я тогда сильно разочаровалась, а со временем вообще поняла, что я не готова жить, копаясь в грязном белье чужих мне людей. Я забрала документы из МГУ и пошла в театральный за своей личной перезагрузкой, за глотком свежего воздуха», — вспоминает Юлия.

Добавим, что после смены профессии артистка снялась в сериалах «Не родись красивой», «Кухня», «Анна-детективъ» и многих других. Интересно, что в кино Такшиной нередко приходилось играть представителей прессы.

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