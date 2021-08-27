Юлия Такшина поделилась рецептом летнего салата с арбузом

Как бы еще использовать арбуз, если вариант просто съесть его не удовлетворяет гениального кулинара, живущего внутри вас? Актриса Юлия Такшина предлагает добавить его в замечательный летний салат. А вот и рецепт.
Ингредиенты:
- один небольшой арбуз;
- 400 граммов сыра фета (можно заменить на брынзу);
- четыре огурца;
- один красный лук;
- банка маслин без косточек;
- столовая ложка соевого соуса;
- столовая ложка жидкого меда;
- 10 листиков мяты;
- черный перец по вкусу.
Мякоть арбуза очистить о косточек и нарезать пластинами. Огурцы и лук нарезать тонкими полукольцами, а сыр — маленькими кубиками.
Далее перемешиваем огурцы, сыр, лук и маслины, затем выкладываем их на большое блюдо. Добавляет арбузные пластины и аккуратно перемешиваем один раз, чтобы не поломать их.
Для заправки салата смешиваем мед, соевый соус, подсолнечное масло и перец. Подаем блюдо на стол, украшенным листьями мяты.
По материалам сайта 7days.