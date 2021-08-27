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Юлия Такшина поделилась рецептом летнего салата с арбузом

Для блюда понадобится сыр фета или брынза.

Юлия Такшина поделилась рецептом летнего салата с арбузом
Юлия Такшина. Фото: Global Look Press

Как бы еще использовать арбуз, если вариант просто съесть его не удовлетворяет гениального кулинара, живущего внутри вас? Актриса Юлия Такшина предлагает добавить его в замечательный летний салат. А вот и рецепт.

Ингредиенты:

  • один небольшой арбуз;
  • 400 граммов сыра фета (можно заменить на брынзу);
  • четыре огурца;
  • один красный лук;
  • банка маслин без косточек;
  • столовая ложка соевого соуса;
  • столовая ложка жидкого меда;
  • 10 листиков мяты;
  • черный перец по вкусу.

Мякоть арбуза очистить о косточек и нарезать пластинами. Огурцы и лук нарезать тонкими полукольцами, а сыр — маленькими кубиками.

Далее перемешиваем огурцы, сыр, лук и маслины, затем выкладываем их на большое блюдо. Добавляет арбузные пластины и аккуратно перемешиваем один раз, чтобы не поломать их.

Для заправки салата смешиваем мед, соевый соус, подсолнечное масло и перец. Подаем блюдо на стол, украшенным листьями мяты.

По материалам сайта 7days.

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