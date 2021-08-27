Юлия Такшина поделилась рецептом летнего салата с арбузом

Как бы еще использовать арбуз, если вариант просто съесть его не удовлетворяет гениального кулинара, живущего внутри вас? Актриса Юлия Такшина предлагает добавить его в замечательный летний салат. А вот и рецепт.

Ингредиенты:

один небольшой арбуз;

400 граммов сыра фета (можно заменить на брынзу);

четыре огурца;

один красный лук;

банка маслин без косточек;

столовая ложка соевого соуса;

столовая ложка жидкого меда;

10 листиков мяты;

черный перец по вкусу.

Мякоть арбуза очистить о косточек и нарезать пластинами. Огурцы и лук нарезать тонкими полукольцами, а сыр — маленькими кубиками.

Далее перемешиваем огурцы, сыр, лук и маслины, затем выкладываем их на большое блюдо. Добавляет арбузные пластины и аккуратно перемешиваем один раз, чтобы не поломать их.

Для заправки салата смешиваем мед, соевый соус, подсолнечное масло и перец. Подаем блюдо на стол, украшенным листьями мяты.

больше по теме Чем удивить гостей в конце лета: рецепт арбузного гаспачо Из арбуза и овощей получается замечательный холодный суп.

По материалам сайта 7days.

Смотрите также: