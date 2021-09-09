«Просто богиня!»: Такшина своим фото в бикини доказала, что тело реально может быть, как статуэтка

Спокойно мимо снимка звезды «Не родись красивой» в Анапе не смогли пройти даже российские знаменитости.

41-летняя Юлия Такшина стала широко известна российскому кинозрителю после выхода на телеэкраны сериала «Не родись красивой» в 2005 году.

С тех пор актриса не только не изменилась, но стала только интереснее, а ее фигура выглядит настолько точеной, что кажется нереальной. Про такую говорят: «Статуэтка». И это при том, что артистка является мамой двух сыновей — Ивана и Федора. Старший мальчик родился в 2007 году, младший — в 2009-м. Оба — наследники актера Григория Антипенко, с которым Юлия Такшина познакомилась во время работы над фильмом «Не родись красивой».

Звезда редко балует своих поклонников снимками в бикини, но на этот раз знаменитость сделала исключение. Будучи в командировке в Анапе, она запечатлелась в желтом купальнике в лифе без лямок и миниатюрных трусиках на берегу моря в компании с коллегой Марией Рассказовой, которая предпочла костюм черного цвета. Многие поклонники и знакомые Такшиной были поражены красотой ее фигуры!

«Юлия — просто богиня! После двух детей такое тело? Прекрасно! Аплодисменты!», «Как? Как вы добились такой фигуры?», «Двое детей! Фигура! Одно восхищение вашей силой воли!», «Когда фигура действительно хорошая!», «Действительно нимфы! Девушки, вы прекрасны! В глазах огонь, равняюсь на вас», «Настоящая статуэтка», «Какие точеные формы! Просто невозможно!» — написали люди в комментариях.

«Идеальные! Нимфы!» — поддержала подписчиков Юлии актриса Екатерина Копанова. «Юля! Фигура!» — также не смогла скрыть эмоции артистка Елена Дудина.

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