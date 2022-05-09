Идиллия у озера: Лопырева поделилась трогательным фото с мужем и подросшим сыном

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Благодаря конкурсам красоты она стала знаменита. Несмотря на то, что блондинка обладает привлекательной внешностью и всегда ловит на себе взгляды мужчин, ей не сразу удалось обрести счастье в личной жизни.

Она была помолвлена с Николаем Басковым, но свадьба не состоялась. А вот потом звезда родила сына от Игоря Булатова. Она расписалась в ЗАГСе с бизнесменом после рождения Мака Лео.

Уже два года Лопырева живет в Дубае, но летом часто бывает в России. А вот с мужем она видится не так часто. В прошлом году Булатов был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства Коми.

Но он не всегда может прилетать к возлюбленной. Но 9 мая светская львица поделилась редким фото. В кадре она предстала с мужем и подросшим сыном на побережье у озера в России.

«День, который стирает различия между конфессиями и национальностями, политическими убеждениями и территориальным нахождением, ведь нас всех объединяет одно — вечная память и безграничная благодарность к тем, кто причастен в великой Победе. С Праздником», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие восхитились тем, какая у Виктории семья. «Очень трогательно», «Это так красиво», «И никакой Дубай не нужен», «Классная очень», «Парень точная копия папы», «Ой, как мило», «Настоящая семья», — прокомментировали пост подписчики.

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