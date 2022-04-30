«Искри, сияй, цвети и процветай!»: Басков обратился к Киркорову в день 55-летия поп-короля

По словам музыканта, его друга и товарища обожает огромное количество людей.

Музыкант Николай Басков в «Телеграм» тепло поздравил с 55-летием своего давнего друга певца Филиппа Киркорова.

Как отметил Басков, Киркорова обожает огромное количество людей. Кроме того, поп-король прекрасный сын и отец. Басков пожелал Киркорову оставаться всегда таким фееричным, ярким, энергичным, непредсказуемым.

«Пусть всегда будут в твоей жизни драйв, гармония, любовь, фейерверк, аплодисменты, софиты, гастроли — все то, без чего ты себя не представляешь. Пусть всего прекрасного будет много и даже слишком! Искри, сияй, цвети и процветай! Здоровья тебе и благополучия! С юбилеем, Филипп Киркоров!» Николай Басков

Напомним, что Филипп Киркоров и Николай Басков дружат уже много лет. Она достаточно часто появляются вместе на светских мероприятиях.

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