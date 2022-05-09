Счастливый уикенд: Подольская в черном бикини на тесемках прокатила с горки годовалого сына

Певица поделилась солнечными кадрами из Турции. Она не скрыла красоту фигуры.

Наталья Подольская является известной певицей. Она не раз выступала на сцене с мужем Владимиром Пресняковым. Они могут похвастаться гармоничным браком. Артистка уже подарила избраннику двоих детей.

У пары растет шестилетний сын Артемий и годовалый Иван. Супруги предпочитают все свободное время посвящать семье. У них дома часто бывают гости. А недавно звездная пара увезла детей в Турцию.

Подольская проводит каникулы с сестрой-двойняшкой и мамой. Она большую часть времени проводит на пляже. 39-летняя певица не боится показывать свою фигуру.

На этот раз она предстала в черном бикини на тесемках. Артистка покрасовалась в бассейн. Она покатала годовалого сына с горки. Рядом бегали дочки ее сестры. Девочки радостно закричали, наблюдая за малышом.

«Иван сказал: оба!» — заявили они.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие отметили, что у нее точеная фигурка. Также получили комплименты ее сыновья. «Как солнечно и тепло», «Очень стройная», «Как вы круто выглядите», «Плоский животик! Как вам удается выглядеть так?», «Ну вы прям модель», «Ванечка счастливый», «Ну красивые», «Как у вас весело», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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