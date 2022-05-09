Спела от души: Королева блеснула пышным декольте, нарядившись в платье с изюминкой

В последнее время Наташа Королева редко появляется в соцсетях. Поклонники предполагают, что певица таким образом устроила себе так называемый детокс. Но в День Победы певица сочла своим долгом поздравить фолловеров.
На своей странице в соцсети артистка опубликовала кадры, спев песню Клавдии Шульженко «Синий платочек». Наташа размахивала тем самым платочком, нарядившись в платье черное платье в белый горох с гипюровой вставкой в зоне декольте. Фасон наряда позволил артистке блеснуть своими пышными прелестями.
«С Днем Победы», — коротко подписала кадры Королева.
Напомним, ранее с праздником своих фолловеров поздравили Надежда Бабкина, Ольга Бузова и другие звезды.
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