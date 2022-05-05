Такое надо скрывать: Наташа Королева в мини-платье на запах показала много лишнего

Потерявшаяся после украинских событий Наташа Королева в Сети вышла на связь. Звезда, обнаружившая себя некоторое время назад в горах, на этот раз появилась в звездной тусовке. Артистка стала гостьей на дне рождения у Филиппа Киркорова. И наряд она выбрала довольно смелый.
Королева нарядилась в золотистое платье из пайеток экстремальной мини-длины. Фасон на запах подчеркнул пышный бюст Наташи, а в откровенной декольте стало даже видно нижнее белье. Такое обычно напоказ не выставляют, но артистка все чаще выбирает тинейджерский стиль, чтобы рядом с сыном Архипом смотреться его ровесницей.
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