«Это не параграф из учебника»: Бабкина поздравила с Днем Победы

Артистка пожелала мира, счастья и благополучия.

Надежда Бабкина поздравила россиян с Днем Победы. Певица отметила, что война «навсегда стала частью генетической памяти народа». Поэтому, по словам артистки, будущие поколения должны хранить в своей памяти события 1941-1945 годов.

«Великая Отечественная война – не параграф из учебника. Пусть никогда не придется им испытать те тяготы, лишения и потери, которые неизбежно несет любая война! Мира, счастья, благополучия, доброго здоровья!» — сказала Бабкина в своем видеообращении.

Напомним, накануне Надежда Бабкина рассказала о личной жизни. Знаменитость призналась, что уже более 20 лет живет в гостевом браке со своим избранником Евгением Гором.

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