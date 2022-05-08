Именинница в пудровой пачке: Саша Задойнов из «Дома-2» и его жена Ксения отметили маленький день рождения дочери

Наследнице экс-участников реалити-шоу Саши и Ксении Задойновых исполнилось три месяца.

Бывшие участники «Дома-2» Александр и Ксения Задойновы минувшей зимой стали самыми счастливыми людьми.

Восьмого февраля появилась на свет их долгожданная дочка София. Восьмого мая малышке исполнилось три месяца.

Ксения Задойнова поделилась в микроблоге новым фото дочери. В честь праздника она нарядила малышку в пачку из органзы пудрового оттенка.

«Нашей принцессе сегодня 3 месяца. Как летит время», — написала под снимком с дочкой Ксения Задойнова.

Поклонники пришли в умиление, увидев маму с хорошенькой девочкой на руках. Они пришли к выводу, что маленькая София – копия Ксении, и вырастет такой же красавицей.

Напомним, малышка стала первым ребенком для Ксении Задойновой, и третьим – для Александра. У Задойнова есть две старшие дочери от предыдущих отношений.

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