«С сестренкой в животике»: Саша Задойнов с беременной женой погулял на дне рождения дочери от Элины Камирен

Экс-участники «Дома-2» воссоединились на празднике в честь семилетия своей наследницы Александры.

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов сумел наладить отношения с матерью своей младшей дочери Александры Элиной Камирен.

Конечно же, не без помощи своей супруги Ксении. Она – настоящий миротворец и сумела подружиться с обеими дочками Саши Задойнова.

И не только с ними. Ксения Задойнова нашла общий язык с Элиной Камирен.

Накануне дочери Элины Камирен и Саши Задойнова исполнилось семь лет, и Саша вместе с новой женой, беременной Ксенией побывал на празднике девочки.

Элина Камирен показала в микроблоге, как виновница торжества радостно бросается навстречу папе и мачехе.

«Котята наша приехали с сестренкой в животике. Какие красивые. Если кто не в курсе, это папа Александры с женой. Зовут Ксения. Да! Мы классно общаемся!» — подписала кадры Элина Камирен.

Она также отметила, что Саша Задойнов подарил цветы ей и ее маме.

«Сашка приехал с цветами для всех. Это, конечно, Ксю подсказала, что всем бабам цветы, детям – мороженое», — прокомментировала Элина.

Во время праздника Камирен и ее мама Елена сфотографировались вместе с Задойновым и его нынешней женой Ксенией.

«Интересная компания. На дне рождения дочи. Ребенок счастлив, а это главное», — подписал кадры в микроблоге Саша Задойнов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.