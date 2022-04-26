Куколка: Элина Камирен из «Дома-2» показала подросшую дочку от Саши Задойнова

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен периодически показывает поклонникам фото и видео с участием своей дочери от Саши Задойнова.
Семилетняя девочка — тезка своего папы и очень похожа на него. Каждый раз, когда Элина показывает Сашу в микроблоге, поклонники умиляются ее красотой и очарованием.
На этот раз Элина Камирен подловила Сашеньку в момент занятия английским языком. Малышка облачена в красивое летнее платье — белое в синюю вертикальную полоску, на голове у Саши красный ободок. Выглядит она как милая куколка.
Напомним, за последнее время отношения Элины Камирен и Саши Задойнова потеплели. Этому способствовала жена Задойнова Ксения.
Не так давно она подарила Саше Задойнову еще одну дочку. Маленькая Саша уже познакомилась с сестренкой и даже ходила с ней на прогулку.
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