«Живу в состоянии благодарности»: жена Саши Задойнова показала подросшую дочку

Седьмого апреля жене экс-участника «Дома-2» Саши Задойнова, Ксении, исполнилось 38 лет.

За два месяца до этого Ксения впервые стала мамой. 8 февраля она родила долгожданную дочку Софию.

Сейчас Ксения Задойнова наслаждается своим материнством.

«Живу в состоянии благодарности, — призналась Ксения Задойнова в микроблоге. — Сейчас моя жизнь на столько наполнена приятными хлопотами, что просить больше нечего. Все есть, настало время благодарить каждое мгновение, каждого человека, кто со мной. Я вас люблю».

Публикацию Ксения Задойнова сопроводила трогательным снимком, на котором предстала с маленькой дочкой Софией на руках.

Очаровательная малышка облачена в пудровый костюм и выглядит очень нежно и трепетно.

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