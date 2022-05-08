Все из-за мамы: бывшая солистка «ВИА Гры» не может уехать из Киева

Экс-участница музыкального коллектива «ВИА Гра» Алена Винницкая призналась, что хочет уехать из Киева, но не может этого сделать из-за родительницы.

В интервью YouTube-каналу «Украина» она призналась, что первые мысли о переезде у нее возникли, когда к ней приехали друзья в поисках безопасного места. Однако мама Алены оказалась против переезда из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, уехавшие из Украины приятели артистки рассказали, что на границе огромные очереди и толпы людей сейчас. Что очень сложно перенести будет и без того нездоровой родительнице. Поэтому Винницкая решила не подвергать маму таким рискам и осталась на дома.

Алена не отрицает возможного переезда в будущем, если ситуация на Украине ухудшится. Тем более у нее есть близкие в Европе, готовые ее принять.

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