«Мы все хотим домой»: бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос сбежала в Италию

По словам певицы, она три дня с родными добиралась до Европы.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в интервью украинским СМИ призналась, что уехала вместе с детьми и мужем в Италию из родной страны. До Европы она добиралась три дня.

Как отметила Санта Димопулос, она не хотела покидать Украину. Однако после споров с мужем собрала вещи. По словам исполнительницы, они уже с супругом оформили детей в школу и детский сад. Сама Димопулос активно тренируется, а также занимается волонтерством.

«Мы все хотим домой. Хоть я начала чуть-чуть спать и даже тренироваться. Первые две недели была как парализована, тяжело было ходить, говорить, даже дышать. Никогда в жизни я столько не молилась». Санта Димопулос

Напомним, что у Санты Димопулос двое детей. От первого брака сын Даниэль. От бизнесмена Игоря Кучеренко дочь София.

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