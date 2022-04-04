«Мы все хотим домой»: бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос сбежала в Италию

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос в интервью украинским СМИ призналась, что уехала вместе с детьми и мужем в Италию из родной страны. До Европы она добиралась три дня.
Как отметила Санта Димопулос, она не хотела покидать Украину. Однако после споров с мужем собрала вещи. По словам исполнительницы, они уже с супругом оформили детей в школу и детский сад. Сама Димопулос активно тренируется, а также занимается волонтерством.
«Мы все хотим домой. Хоть я начала чуть-чуть спать и даже тренироваться. Первые две недели была как парализована, тяжело было ходить, говорить, даже дышать. Никогда в жизни я столько не молилась».
Напомним, что у Санты Димопулос двое детей. От первого брака сын Даниэль. От бизнесмена Игоря Кучеренко дочь София.
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