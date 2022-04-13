Эпоха длиной в 22 года: Константин Меладзе принял решение ликвидировать группу «ВИА Гра»

Популярный музыкальный коллектив был образован в 2000 году в Киеве.

Продюсер Константин Меладзе принял решение о ликвидации популярной женской группы «ВИА Гра».

Заметим, что согласно документам Единого государственного реестра юридических лиц, единственным владельцем компании, которой принадлежит группа «ВИА Гра», является гражданин Украины Константин Меладзе, сообщает mskagency.ru.

Напомним, что группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. Она считается одним из самых успешных русскоязычных проектов двухтысячных годов.

Заметим, что составы коллектива неоднократно за годы существования менялись. «Золотым» считается состав 2003–2004 годов с Верой Брежневой, Надеждой Грановской и Анной Седоковой. В разное время в коллективе выступали такие звезды, как Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

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