«Вперед на Украину»: Шахназаров подсказал, где Хаматова бы пригодилась эффективнее

Уже два месяца Чулпан Хаматова живет в эмиграции. Актриса сбежала в Латвию вместе с детьми и оттуда отметилась несколькими громкими заявлениями в адрес России. На днях она снова оскандалилась — пранкеры Вован и Лексус позвонили ей, представившись послом Украины и режиссером Римасом Туминасом.

Среди обсуждений была затронута и тема работы в России. Поддерживающая Украину актриса признала, что в России трудиться не будет. Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал эти ее слова. «По поводу эффективности я могу подсказать: фронтовая бригада, вперед на Украину, для ВСУ в Мариуполе», — отправил работать актрису на фронт блогер.

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