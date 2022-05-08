Зачем это? Миро подняла на смех Успенскую, которая пришла в «совершенном беструсии» на радио

Любовь Успенская в свои 68 лет не постеснялась сделать признание в эфире «Нового радио», что она пришла в студию без белья. Мало того, заявила, что не носит его никогда и дала пощупать себя ведущему.

Блогер Лена Миро посмеялась над поступком певицы в своем ЖЖ. «Ну что, возбудились уже, мои маленькие любители провокационной эротики? Я тоже нет», — написала акула пера.

Миро при этом заметила, что носить или не носить белье – это право каждого. Но добавила: «Наверное, если бы в совершенном «беструсии» призналась женщина лет на 40 помладше, это можно было бы посчитать сексуальным. <…> Раз Любка ходит без трусов (и без лифчика), значит это кому-нибудь точно нужно. Ответа — кому, у меня для вас, к сожалению, нет».

Отметим, что Любовь Успенская в настоящий момент имеет статус свободной женщины. Она четыре раза была замужем, от четвертого мужа Александра Плаксина родила дочь Татьяну.

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