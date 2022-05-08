«Пощупай!»: 68-летняя Успенская подставила свои телеса молодому ведущему у всех на глазах

68-летняя Любовь Успенская пришла на интервью в студию «Нового радио» без белья и дала убедиться в этом молодому журналисту.

Королева шансона честно ответила радиоведущему, что она действительно не любит примерять исподнее.

«Это правда! Могу доказать! Пощупай!» — кокетливо заявила Успенская.

Ее собеседник не стал теряться и действительно подошел к знаменитости для «досмотра». Довольный журналист сообщил публике, что певица не соврала.

К слову, все происходящее в студии транслировалось в прямом эфире на сайт радиостанции и в социальные сети. То есть вольность звезды была вовсе не тет-а-тет.

«Я не ношу белье, потому что мне удобно, оно мне нарезает», — уточнила Люба Успенская.

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