Новости шоу-бизнеса: Пугачева регистрирует новую торговую марку, Успенская хвастается американской пенсией, что потеряет Киркоров, если сбежит за границу

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Розенбаум растоптал современный российский шоу-бизнес

Александр Розенбаум пребывает в недоумении от российского шоу-бизнеса, который сегодня наблюдает. По его мнению, любой. Кто выиграл какую-то премию на паре конкурсов, уже мнит себя звездой. А стоит открыть рот, сразу «ляпнет какую-нибудь ерунду».

«Это же цирк! И в этом цирке мы живем! Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю. Когда я вышел на сцену — я работяга», — считает артист.

Сын Фриске растет ее копией

Ставший отцом ребенка Жанны Фриске Дмитрий Шепелев взял сына с собой в Карелию. Он сделал фотокадр перед прогулкой на лодке и запостил его в микроблоге. Многие подписчики, увидев Платона в профиль, заявили, что мальчик растет настоящей копией мамы Жанны.

Пугачева регистрирует новую торговую марку

Скрывшаяся в Израиле Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, сейчас занимается регистрацией в России своего нового бренда «Примадонна». Под этой торговой маркой будет производиться и продаваться, в том числе, и оружие. Наносить бренд «Примадонна» можно будет на многое: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, коллекторские агентства и даже оружие и боеприпасы.

Это уже не первый личный бренд легендарной артистки. У нее есть зарегистрированный товарный знак «Алла Пугачева», под ним она выпускала, например, духи и обувь.

Успенская похвасталась американской пенсией

Любовь Успенская в эфире «Нового радио» щегольнула своей американской пенсией. Она, к слову, получает не только российскую, но и выплату по старости в США. Дело в том, что за океаном она прожила 16 лет, много работала, каторжно, как она выразилась, и отчисляла налоги государству. За это ей и насчитали пенсию. Правда, о размере выплаты она умолчала.

Что потеряет Киркоров, покинув Россию

На фоне громкого скандала с поваленным крестом и плясками на нем Филипп Киркоров, по мнению многих критикующих артиста, может сбежать за границу. Например, в Израиль. Эту мысль уже, например, высказала Ольга Кормухина.

Однако, продюсер Кирилл Чибисов считает, что артист не уедет – на кону слишком высокая цена – статус поп-короля, который артист мгновенно потеряет и который сразу займет его заклятый друг Николай Басков.

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