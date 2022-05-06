«Не считаю, сколько трачу»: Успенская похвасталась своей американской пенсией

68-летняя певица Любовь Успенская давно на пенсии. Артистка получает не только российскую, но и американскую выплату по старости. Дело в том, что она прожила за океаном 16 лет, там работала с 1978 года и отчисляла налоги, за что и полагается ей пенсия от государства.

«Мой гонорар составлял в 1994-м три тысячи долларов, и это было много. Работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу. У меня нет цели откладывать деньги. Уверена в том, что не предвидится проблем в финансовом плане. Даже в кризис, когда не было сольных концертов, зарабатывала на корпоративах. В день у меня могло быть по четыре таких выступления», — рассказала в интервью на «Новом радио» артистка.

Исполнительница хита «Кабриолет» не раскрыла размер американской пенсии. Притом что это, по ее словам, сумма небольшая, и она ее не тратит, а просто накапливает на счете, куда выплата поступает ежемесячно. «Мало ли что», — заметила артистка.

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