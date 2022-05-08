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Прижалась к нему щекой и закрыла глаза: с кем развлекается в свободное время Муцениеце

Звезда «Закрытой школы» выбрала парня намного моложе Павла Прилучного.

Прижалась к нему щекой и закрыла глаза: с кем развлекается в свободное время Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце вышла в свет с молодым актером Эльшаном Алескеровым. Восходящей звезде всего 20 лет, но экс-жена Павла Прилучного чувствовала себя рядом с ним вполне комфортно.

Эльшан Алескеров и Агата Муцениеце.
Эльшан Алескеров и Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Сидя за столиком в кафе, она прижалась к нему щекой, прикрыв глаза капюшоном. Фото артистка опубликовала в своем телеграм-канале, никак не пояснив, что это значит.

Отметим, что зимой Агата Муцениеце, отдыхая в санатории Кавказа, блеснула колечком на безымянном пальце. Актриса сказала, что специально показывает его, но с какой целью не объяснила. Позже она продемонстрировала букеты цветов на День Валенитина в своем номере.

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