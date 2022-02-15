«Заметили?»: Муцениеце демонстративно показала публике кольцо на безымянном пальце правой руки

Также актриса похвасталась цветами, которые ей подарили на День Валентина.

Агата Муцениеце в День святого Валентина решила не отставать от других звезд, да и обычных россиянок тоже и показала в личном блоге цветы, которые ей подарили в этот праздник. Знаменитость не уточнила, кто именно вручил ей букеты.

Утро следующего дня она и вовсе начала с интриги. Актриса решила взбудоражить публику колечком на правой руке, надетым на безымянный палец. Знаменитость специально сверкнула им на публику, написав в stories Instagram полушутливый пост – дескать украшение раньше носила на левой руке. Однако, как известно, на левой руке его носят помолвленные люди.

«Это видео – провокация! Я сняла типа утро показать, но на самом деле показать кольцо. Ну вы поняли, да? Заметили? Если не заметили, посмотрите внимательнее. Так-то я ношу его на левой руке. Но для видео надела на правую», — сказала Агата Муцениеце.

Напомним, недавно артистка отдохнула в Дубае, куда пригласила своего экс-мужа Павла Прилучного, чтобы вместе отметить день рождения сына Тимоши. После этого многие поклонники стали активно выражать надежду, чтобы пара воссоединится.

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